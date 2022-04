Berlín posvětil vývoz zbraní z Česka

Se starou obrněnou technikou obchodují v České republice například firmy patřící do skupiny Czechoslovak Group (CSG). Její mluvčí Andrej Čírtek ČTK řekl, že kvůli potřebě ochrany utajovaných informací nemůže konkrétně reagovat na dotazy, jak se společnosti této skupiny podílí na pomoci Ukrajině.

„Mohu potvrdit, že se naše společnosti do této pomoci zapojily v koordinaci s vládou ČR a ukrajinským velvyslanectvím,“ poznamenal.

Bojové vozy vybavené děly patřily podle serveru do standardní výbavy armád Varšavské smlouvy. Po sjednocení Německa se staly majetkem bundeswehru, který je koncem 90. let předal švédské armádě. Ta je později prodala české firmě. Británie a její spojenci poskytnou Ukrajině pokročilejší smrtící zbraně. Shodli se na tom účastníci čtvrteční Mezinárodní obranné dárcovské konference pro Ukrajinu (IDDCU).

Deník The Times už ve středu napsal, že v dodávce by mohly být i samohybné houfnice AS-90 s dostřelem až 26 kilometrů. Dodání takových zbraňových systémů by patrně vyžadovalo zaškolení ukrajinského personálu v sousedních zemích.