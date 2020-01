Trump schválil zabití Sulejmáního už před více než půl rokem, uvedla stanice NBC

Informaci, že Trumpovo rozhodnutí zlikvidovat Sulejmáního je staršího data, potvrdilo NBC pět bývalých i současných vysokých vládních představitelů. Trump podle nich vydal nařízení zlikvidovat velitele sil Kuds loni v červnu s tím, že on osobně provedení operace schválí. Podle nich to Trump udělal poté, co Íránci sestřelili americký špionážní dron RQ-4 Global Hawk. Iránská protivzdušní obrana spadá pod Revoluční gardy, stejně jako síly Kuds.