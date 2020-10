Gates: Bohaté země se mohou vrátit do normálu koncem roku 2021

Bohaté země by se mohly přiblížit k předpandemickému stavu koncem příštího roku. V rozhovoru s listem The Wall Street Journal (WSJ) to v úterý řekl spoluzakladatel Microsoftu Bill Gates. Odhad ovšem podmínil tím, že bude široce dostupná účinná vakcína proti covidu-19.