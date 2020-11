Trumpovi synové napadli republikány za malou podporu. Prezident čelí kritice i uvnitř strany

Donald už ve čtvrtečním tweetu napsal, že by otec "měl kvůli těmto volbám zahájit totální válku". Podle něj "je načase uklidit ten nepořádek a přestat vypadat jako banánová republika!"

Část republikánů přitom Trumpa podpořila. „Můžu vám říct, že prezident je naštvaný, já jsem naštvaný a voliči by měli být naštvaní,” uvedl texaský senátor a někdejší uchazeč o prezidentskou kandidaturu Ted Cruz ve vysílání stanice Fox News. Podle něj v klíčovém státě Pensylvánie nařídili spočítat všechny hlasy do okamžiku, „než Biden vyhraje”.

Na sčítací komisaře v Pensylvánii zaútočil i další senátor a Trumpův spojenec, senátor Lindsey Graham. Podle něj brání komisaři lidem v přístupu do sčítacích místností, protože „nechtějí, aby lidé viděli, co tam dělají”. Graham vyjádřil Trumpovi podporu také finančně. Jeho právnímu fondu daroval 500 000 dolarů (11,3 milionu Kč).

Bývalý guvernér New Jersey, republikán Chris Christie kritizoval prezidentovo vyjádření, že volby byly ukradeny a on to napadne u soudu: „Ukažte nám důkazy. Zatím jsme nic neslyšeli o důkazech.”