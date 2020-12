Americký ministr spravedlnosti Barr podal demisi

Trump v reakci na Barrovo interview řekl, že ministr spravedlnosti žádné důkazy nehledal a označil to za zklamání. Trumpův právní tým podle agentury Reuters obvinil Barra, že nepodnikl řádné vyšetřování nebo audit hlasovacích strojů, ačkoli to při volbách není úkolem ministerstva. Na dotaz, zda má v Barra stále důvěru, Trump tehdy odpověděl: „Zeptejte se mne na to za několik týdnů. Měli by zkoumat všechny podklady.”