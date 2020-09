Na drive-in stanovištích začaly volby, zájem je zatím malý

Například ve Zlíně přijeli k drive-in stanovišti do 8. hodiny čtyři lidé. Ve Vsetíně k volbám za první hodinu nedorazil vůbec nikdo, v Kroměříži a Uherském Hradišti pouze jednotlivci.

V okrese Mladá Boleslav mohou lidé v karanténě hlasovat na průjezdném stanovišti u leteckého muzea. Voliče tam obslouží armádní hlídka v ochranných oděvech, ve stanu je zapisovatelka, která voliče zaregistruje. Člověk v karanténě hlasuje přímo z auta do přenosné urny. Na vše dohlíží i policejní hlídka stojící opodál.

V Moravskoslezském kraji mohou lidé volit tzv. z auta na šesti místech. V Krnově, Frýdku-Místku, Karviné a Opavě jsou volební stanoviště zřízena v areálech krajských nemocnic, v Novém Jičíně je drive-in u vjezdu do areálu bývalého Telecomu na Hoblíkově ulici a v Ostravě na parkovišti naproti hlavnímu nádraží v Přívoze. Právě tam dorazilo během necelé hodiny pět voličů. Ten první jen pár minut po sedmé, kdy se brána drive-inu otevřela. „Už to chtěl mít za sebou,“ tlumočila důvod brzké volby muže členka volební komise.

Za lidmi v karanténě nebo nemocnými v izolaci, kteří z auta hlasovat nemohou, dorazí během voleb speciální komise v ochranných prostředcích. Zájemci o to ale musí do čtvrtka do 20:00 požádat prostřednictvím krajského úřadu. Komisí bude fungovat 156.