Vznik a vývoj KDU-ČSL

20. léta se vyznačovala politickou nestabilitou, častým střídáním vlád a obměnami jejich složení. Československá strana lidová však od roku 1921 měla zastoupení v každém kabinetu až do konce tzv. první republiky.

Šrámek sám v té době vystřídal funkci ministra na pěti resortech. Nejdéle, devět let (1929–1938), vydržel na Ministerstvu pro sjednocení zákonů a organisace správy Československa, které mělo odstraňovat odlišnosti zákonů na jednotlivých územích země. V roce 1918 totiž zůstaly v platnosti zákony z dob Rakouska-Uherska, ale v Čechách šlo o zákony rakouské, na Slovensku o uherské.

Za druhé republiky (od října 1938) probíhala redukce počtu politických stran. Levice (mimo zakázaných komunistů) se sdružila do Národní strany práce. Do ní se zařadili i lidovci přes nesouhlas řady členů včetně Šrámka. Jako levicové uskupení však strana nemohla usilovat o moc v zemi v nacistickém područí. Tvořila pouze umírněnou opozici k pravicové Straně národní jednoty.

V roce 1945 se ČSL obnovila, patřila do Národní fronty společně s KSČ, Československou sociální demokracií (ČSSD) a Československou stranou národně socialistickou (ČSNS).

V dubnu 1945 stanul v čele vlády sociální demokrat Zdeněk Fierlinger, řídil postupně osvobozované území a nové Československo až do voleb o rok později, po nichž ho nahradil předseda vítězné KSČ Klement Gottwald.

Pravicové strany byly v té době zakázané, do ČSL jako do jediné nesocialistické z povolených stran vstupovali příznivci pravicové politiky. Strana sama se více profilovala proti komunistické politice.

KSČ určovala vedení ČSL i její politiku navzdory odporu členské základny. Ta zůstávala věrná původním stranickým zásadám, členství u lidovců bylo chápáno jako protest proti komunismu. S výjimkou krátkého období naděje na možné osvobození strany v roce 1968 zůstali lidovci pevně v područí KSČ až do roku 1989.

Pod jeho vedením se ČSL připravovala na volby v červnu 1990. Těsně před volbami obvinil Jan Ruml (OF) šéfa strany Josefa Bartončíka ze spolupráce s StB, což vyvolalo v ČSL vlnu nevole. Ústřední volební komise útok později posoudila jako hrubé porušení volebního zákona, protože probíhalo předvolební moratorium, kdy platí zákaz propagace i zveřejňování volebních průzkumů.

ČSL kandidovala v rámci koalice Křesťanská a demokratická unie, jejíž součástí byla i Křesťanskodemokratická strana (KDS). Ve volbách do České národní rady i obou komor Federálního shromáždění koalice získala 8–9 % hlasů, a tak do všech tří institucí pronikla.

Bartončíkovi bylo kvůli podezření pozastaveno předsednictví, na sjezdu v září 1990 kandidoval opět, ale místo něj strana zvolila do svého čela Josefa Luxe . Ve stejném roce ČSL díky úspěchům v komunálních volbách získala křesla primátorů Českých Budějovic, Pardubic a Zlína.

V roce 1992 se strana přejmenovala a přijala název Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová. Zařazení KDU odkazovalo na původní koalici s Křesťanskodemokratickou stranou. V ní panovala nespokojenost a názor, že si KDU-ČSL uzurpuje název této koalice. Do dalších voleb v červnu 1992 tak KDS zamířila s Občanskou demokratickou stranou, jejich koalice s přehledem zvítězila.

Po boku Občanské demokratické aliance a vítězné koalice ODS s KDS zamířili lidovci do české vlády Václava Klause (ODS). Právě on během funkčního období vlády podal oficiální přihlášku České republiky ke vstupu do Evropské unie.