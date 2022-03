Zkoumáme, jak udržovat ISS na orbitě bez Rusů. Bylo by to ale smutné, řekla představitelka NASA

Americký vesmírný úřad NASA zvažuje způsoby, jakými by mohl udržovat Mezinárodní vesmírnou stanici (ISS) na oběžné dráze bez ruské pomoci. Podle agentury AFP to řekla šéfka programu NASA pro lety lidí do vesmíru Kathy Luedersová. Zatím však podle ní nic nenasvědčuje tomu, že by Moskva chtěla od spolupráce na provozu ISS v návaznosti na invazi na Ukrajinu a sankce vůči Rusku odstoupit.