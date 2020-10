Střední školy hlásí, že jsou na výuku na dálku připravené. V ZUŠ jsou zklamaní

Opatření na ZŠ: výuka hudební výchovy v nich bude od pondělí na 14 dnů bez zpěvu, tělocvik bude na prvním stupni bez omezení, na druhém by se měl konat venku.

V uzavřených školách se bude moci konat jen praktická výuka, byť to nejprve vypadalo, že nikoli. Absence praktické výuky byla terčem kritiky.

Podle předsedy Unie školských asociací CZESHA Jiřího Zajíčka by s výukou na dálku po dobu 14 dnů u středních škol problém být neměl. Uvítal, že bude možné pokračovat prezenčně ve výuce praktické. Podle něj je nyní otázka, zda bude distanční vzdělávání trvat skutečně jen dva týdny.

Pokud by pak nebylo možné školy znovu otevřít, mohli by se do nich podle Zajíčka třeba vrátit alespoň studenti posledních ročníků. Řekl, že o této možnosti už mluvil i s šéfem školského resortu Robertem Plagou (ANO). Aby poté byla umožněna osobní přítomnost aspoň žáků maturitních ročníků, i když bude ta či ona SŠ zavřená, si přeje i předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií Renata Schejbalová.