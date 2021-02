Šéf školských odborů: Epidemie se ve školách šíří, dočasné uzavření je žádoucí

Vláda chce opatření kvůli zhoršující se epidemii zpřísnit, zatím ale není jasné jak. Podle dosavadních informací ze středečních jednání členů vlády s opozicí, odboráři a zaměstnavateli by se mohly kromě jiného uzavřít školky a první a druhé třídy základních škol. Dál by fungovala jen zařízení pro děti zdravotníků a pracovníků záchranného systému.

Zástupci odborů proto podle Dobšíka vnímají současnou epidemickou situaci jako vážnou a namístě by podle nich bylo školy na nezbytně dlouhou dobu uzavřít. „Na jak dlouho, by měli rozhodnout epidemiologové,” řekl odborový předák.

Včasné rozhodnutí o uzavření by podle něj mohlo pomoct situaci dříve zlepšit a školy opět brzo otevřít. „Nyní by měly zůstat v provozu jen školy vyčleněné pro děti zdravotníků, hasičů nebo třeba policistů,” dodal.

Do budoucna by podle něj mohla školám pomoct kombinace testování, respirátorů a očkování. V nedávném rozhovoru pro Novinky se nechal slyšet, že je především pro „udržitelné” otevírání škol - tj. aby se nemusely zase hned zavírat.

Šetrné testování dětí na covid-19 by tak podle ní uvítaly i školky. Jak poznamenala, vhodné by byly např. antigenní testy ze slin. „Bohužel většina školek se s covidem v podstatě nerozloučila od druhé vlny. Uzavírají se jednotlivé třídy a točí se to v těch školkách. To znamená, že jedna třída se vrátí z karantény a jde do ní druhá,” uvedla.