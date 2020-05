Jak koronavirus pro Čechy změnil režim na hranicích evropských států

Hranice jsou uzavřené. Premiér Edi Rama oznámil, že by se měly otevřít ještě v květnu a do země by měli přijet první turisté. Přesný termín zatím není známý. „Říkám vám, že v květnu bude Albánie úplně otevřená, hranice budou otevřeny. Začínáme se připravovat na turistickou sezonu,“ prohlásil Rama.