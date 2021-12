Možná rizika omikronu: vyšší nakažlivost, nižší odhalitelnost a účinnost vakcín

Záměny na části RNA popisující hrotový protein by mohly umožňovat viru snáze se dostávat do napadené buňky. Jde o záměny H665Y, N679K a P681H. U omikronu také chybí proteinové membrány NSP6, jeho absence se u předchozích variant projevovala vyšší nakažlivostí. S ní se spojují i záměny R203K a G204R, která se objevila u většiny dosavadních variant viru vyvolávajících obavy (VOC). Vyšší přenositelnost je také spojena se záměnou N501Y, která se už objevila u britské varianty alfa a u jihoafrické bety. Objevují se u něj i záměny N440K, která se objevila u delty, a S477N, která se objevila u varianty, jež stála za nárůstem nakažených v New Yorku letos v březnu. U nich se předpokládá, že by mohly pomáhat viru vyhnout se imunitní reakci organismu, uvedl list The Daily Mail.