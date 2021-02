Rozsudek pro gymnázium: Rodiče zatím nevolají, ale školy jsou v rozpacích

„Rozsudek se týká jen této jedné školy. Dotčená škola má navíc v současné době jarní prázdniny, tedy to neznamená, že by se měla hned otevírat,” poznamenal Plaga a naznačil, že by příští týden po prázdninách ani toto konkrétní gymnázium nemuselo hned celé otevřít své brány studentům.

„Pokud jsem měl možnost se seznámit s rozsudkem, týká se napadení nouzového stavu a jeho vyhlášení, ale ne toho faktu, že by mohly školy fungovat na distanční výuce. Školy nyní musejí být zavřené, protože ministerstvo zdravotnictví je může uzavřít jak na základě pandemického zákona, pokud projde, tak na základě mimořádného opatření dle zákona o ochraně veřejného zdraví,” vysvětlil.

Pro Novinky potvrdil, že „zhroucení distanční výuky v celé republice rozhodně nehrozí”. „V příštím týdnu již budou školy, tedy i zmíněné gymnázium, fungovat podle pandemického zákona či dle zákona o ochraně veřejného zdraví,” doplnil.

Vláda by ale podle středečního vyjádření premiéra Andreje Babiše (ANO) nouzový stav ráda prodloužila.

Nekontrolovaný návrat všech žáků do škol by mohl mít vážné důsledky. Jiří Zajíček, předseda školské asociace a ředitel školy

Předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií Renata Schejbalová ve středu Novinkám sdělila, že minimálně do její školy - pražského Gymnázia Nad Štolou - alespoň prozatím rodiče kvůli úternímu rozsudku nevolají.

Podobně se vyjádřil i předseda Asociace ředitelů základních škol a ředitel Masarykovy ZŠ v Praze-Klánovicích Michal Černý. „Mně nikdo nevolá, ale nemohu mluvit za všechny kolegy. Všichni čekáme, a zřejmě i rodiče, jak to dopadne. I s ohledem na to, že Gymnázium Na Zatlance podalo stížnost ke kasačnímu soudu,” poznamenal Černý pro Novinky.

Obavy z nekontrolovaného návratu žáků do škol

„I my vnímáme dlouhodobé uzavření škol jako velmi problematické, a to především u oborů s praktickou složkou výuky,” napsal Novinkám předseda Unie školských asociací CZESHA Jiří Zajíček.

Podle tohoto ředitele Masarykovy střední školy chemické v Praze se v těchto dnech připravují kroky, které by měly umožnit bezpečný návrat žáků do škol v dohledném termínu. „Nejsem právník, takže nemohu hodnotit opodstatněnost či správnost soudního rozsudku, ale s ohledem na současnou situaci jej nepovažuji za příliš šťastný a o jeho pozitivním přínosu ke konstruktivnímu řešení pochybuji,” uvedl.

„Prioritou je pochopitelně návrat žáků do škol, ale musí k němu být vytvořeny bezpečné a především udržitelné podmínky. Nekontrolovaný návrat všech žáků do škol by mohl mít vážné důsledky. Citovaný rozsudek se však týká pouze jedné konkrétní školy, nikoli celého školského systému a dalších škol. Navíc se připravuje nový pandemický zákon, který má změnit legislativní prostředí. Jak tedy reálně situace dopadne, lze jen obtížně predikovat,” shrnul Zajíček.

Už dříve např. šéf školských odborů František Dobšík zdůrazňoval, že je především pro „udržitelné” otevření škol - tedy aby se otevřely klidně i později, ale nemusely se brzy zase zavírat. S tímto přístupem souhlasí i spolek Učitelská platforma.

„Společnost je nyní v rozjetém vlaku, který se řítí do zdi. Pokud by následovala další vlna žalob a otevření škol pro všechny žáky, může mít pandemie nedozírné následky. Doufám, že se gymnáziu podaří právními cestami či jinými zásahy státu zabránit otevření školy,” zareagovala pro Novinky na současnou situaci předsedkyně spolku Petra Mazancová.

Kdy se školy otevřou? Nikdo neví...

V tuto chvíli se ale postupné otevírání všech škol doslova ztrácí v mlze více než kdy jindy.

„Byl předpoklad, že k 1. březnu se vrátí poslední ročníky do škol. Vzhledem k této situaci to není možné. Situace je extrémně vážná,“ prohlásil ve středu Babiš s tím, že datum možného návratu dětí do škol říkat nebude - mohlo by se totiž stát, že se opět nedodrží.

Tím pádem podle Babiše neplatí ani 3. březen pro maturanty, který Plaga zmiňoval v úterý. „Nekontrolovaný” návrat se tedy opravdu nekoná...