Dílny po internetu? Učni musí k ponku, praxi nelze nahradit, varují učitelé

Pedagogové z profesního sdružení Učitelská platforma upozorňují na neřešenou oblast vzdělávání v případě zavření středních odborných škol a učilišť. Žáci těchto škol by tak přišli i o praktickou výuku, kterou lze velmi těžko nahradit distančním vzděláváním. Podle spolku by měla praktická výuka zůstat zachována a měla by se určit pravidla pro její absolvování.