Zneužívání Ukrajinců mafií přibývá

„Aktuálně nejčastější forma tohoto zneužívání ukrajinských pracovníků je přes agentury, které je obírají na mzdě. Dostávají řádově asi 80 korun za hodinu. Teď jsme to začali řešit a objevuje se to stále častěji,“ řekl Právu Daniel Hůle, odborník na sociální začleňování z Člověka v tísni. Očekává nárůst podobných případů, protože většina z dvaceti tisíc uprchlíků, kterých je aktuálně v Česku zaměstnaných, na první výplatu teprve čeká.

„Státní instituce by měly být vždycky první, které se zbaví těchto příživníků, kteří vydělávají na uprchlících,“ upozornil Hůle. Dodal, že díky schválení lex Ukrajina, tedy souboru tří zákonů, které umožňují lépe začlenit Ukrajince do Česka, už mohou zaměstnavatelé nabírat do práce uprchlíky napřímo.