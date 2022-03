Zneklidněli i generálové u Putina, tvrdí britský list

Zdálo se, že i nejbližší vojenští poradci Vladimira Putina byli znepokojeni, když ruský prezident v neděli nařídil uvedení ruských odstrašujících sil do zvláštního pohotovostního režimu. Napsal to britský deník The Daily Mail. K těmto silám patří i ruské jaderné zbraně.