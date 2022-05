Zelenského projevy zabírají. Emocemi

Experti chválí Zelenského, že řečnický talent umně proměnil v účinný nástroj, díky němuž získal pro Ukrajinu nejen sympatie, ale také peníze a zbraně. Neváhá přímo žádat o finanční i vojenskou pomoc a politikům vytýká nedostatečnou podporu, aniž by se uchyloval k diplomatickým kličkám.

Britský list The Guardian napsal, že Zelenského projevy k lidu i k zahraničním parlamentům po celém světě podnítily mezinárodní podporu a posílily i morálku doma.

Novináři se mezitím pídí po tom, kdo ve skutečnosti tvoří texty, které oslovují i cizince. Podle The Guardian je autorem Dmytro Lytvyn, bývalý novinář a politický analytik z ukrajinského portálu Livyj bereh (Levý břeh). Ten nedělníku The Observer řekl, že „prezident vždy přesně ví, co a jak chce říci“. V jeho projevech jsou podle něj „nejdůležitější emoce“.