Viktorija zdárně skládá zkoušku z kuráže

„Rodiče a desetiletá sestra se rozhodli zůstat doma. Naše auto by dlouhou cestu nevydrželo, a tak jsem tu s nimi,“ řekla reportérům listu Gazeta Wyborcza.

Matka se sestrou se uchýlily do podzemního krytu, otec narukoval a Viktorija se přidala k Červenému kříži jako dobrovolnice.

Na otázku, jak to bude s výukou ve škole, odpověděla, že učitelé v Lodži jsou jí velmi nakloněni.

„Ještě když jsme udržovali kontakty, mi slíbili, že mě vyzkoušejí, až budu moci přijet do Lodže. Pokud se to však nepodaří včas, ale spojení se obnoví, zkusí to se mnou i přes internet. Tyto zkoušky jsou pro mě důležité, ale doma na Ukrajině mě teď možná čeká životní zkouška, před kterou jsem nemohla a nechtěla utéct,“ dodala dvacetiletá Viktorija.