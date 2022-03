Válka dronů: napadený drtí útočníka

„Drony mají být neviditelné. Problémem Vladimira Putina dvacátý den jeho války je, že jeho vojenští velitelé zřejmě vzali tuto myšlenku doslova,“ napsal britský list The Daily Telegraph.

Po téměř třech týdnech bojů se neobjevily skoro žádné záběry ruských bezpilotníků, které by si počínaly ničivě

Na sociálních sítích se objevují příspěvky o zničených a zajatých ruských tancích a morálku posilující snímky úderů bezpilotních letounů TB2 Bayraktar. Kde zůstala odvetná palba záběrů z úderů ruských dronů? Po téměř třech týdnech bojů se z Moskvy neobjevily téměř žádné záběry ruských bezpilotníků, které by si počínaly podobně ničivě jako TB2, jak je vidět na níže podrobně popsaných incidentech.

O víkendu se objevily zprávy, že Rusko požádalo Čínu o vojenskou pomoc, přičemž klíčovým požadovaným vybavením byly podle televize CNN drony. Pokud by tomu tak bylo, naznačovalo by to, že navzdory letům praxe s dálkově řízenými vzdušnými prostředky a všem zkušenostem získaným v Sýrii se Rusko rozhodlo nechat oči na obloze doma.