USA připravují plány pro případ, že by Rusko použilo své nejsilnější zbraně

Bílý dům v tichosti sestavil tým amerických bezpečnostních činitelů, který má načrtnout scénáře, jak by Spojené státy a jejich spojenci měli reagovat, pokud by ruský prezident Vladimir Putin - frustrovaný nedostatečným pokrokem na Ukrajině nebo odhodlaný varovat západní země před zasahováním do války - použil své zásoby chemických, biologických nebo jaderných zbraní. Napsal to americký list The New York Times (NYT).