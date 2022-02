USA odmítají bezletovou zónu nad Ukrajinou

Americký prezident Joe Biden dal jasně najevo, že nemá v úmyslu vyslat americké vojáky do války s Ruskem, řekl podle agentury DPA Psakiová. Bezletová zóna by podle ní byla krokem tímto směrem.

„Vyžadovalo by to nasazení americké armády pro její vymáhání, což by znamenalo přímý konflikt, potenciálně přímý konflikt a potenciálně válku s Ruskem, do které se nechceme zapojit,” řekla mluvčí o možnosti bezletové zóny nad Ukrajinou.