Ukrajinu překvapila německá nabídka Gepardů. Bez munice jsou jí k ničemu

Melnyk v rozhovoru řekl, že Ukrajina byla německým návrhem zaskočena. „Přišlo to jako blesk z čistého nebe,” řekl Melnyk, jenž má v Německu pověst diplomata, který se neostýchá kritizovat ani nejvyšší ústavní činitele hostitelské země.

Velvyslanec poznamenal, že Ukrajina v prvních dnech invaze o Gepardy žádala, protože by je v té době armáda dobře využila. „Bylo nám řečeno, že to nemá smysl, protože chybí potřebná munice. Na tom se do středy nic nezměnilo. Proto Gepardy nebyly v posledních týdnech na pořadu našich bilaterálních jednání,” řekl.