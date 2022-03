Nápad z Kyjeva: Místo NATO by Ukrajině bezpečnost garantovaly USA, Rusko a Turecko

Jak získat pro Ukrajinu bezpečnostní záruky na mezinárodním poli, aniž by země musela vstupovala do NATO, což nechce připustit Rusko? Členové strany ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského Služebník lidu navrhují, aby záruky Kyjevu namísto aliance poskytly USA, Turecko a další země včetně Ruska. To by mohlo otevřít cestu k zastavení ruské invaze na Ukrajinu. Napsal to server The Jerusalem Post.