Komanda už cvičí záchranu Zelenského

Vojáci ze Spojeného království, USA a Ukrajiny se údajně sešli na odlehlé základně v Litvě, aby naplánovali záchrannou misi. Na Zelenského se nyní údajně zaměřují kromě čečenských bojovníků a vagnerovců také ruské speciální jednotky Specnaz. Zelenskyj prý během týdne přežil tři pokusy o atentát poté, co spiknutí zmařili dvojití agenti.

Přibližně 70 britských elitních vojáků a 150 příslušníků amerického námořnictva Seals cvičí na záchrannou misi po boku ukrajinských sil, upřesnil další britský deník The Sun. Nejpravděpodobnější rozumnou variantou by mohlo být přemístění Zelenského mimo Kyjev, kde by mohl být vyzvednut, doplnil The Sun.

„Máme k dispozici výkonná letadla, avšak vzdálenost je kritická,“ připustil vysoce postavený zdroj.

Německá špionáž čeká pád Kyjeva

Také podle Spolkové zpravodajské služby (BND), německé rozvědky, lze očekávat, že Kyjev bude nakonec obsazen. Není jasné, kdy k tomu dojde, citovala z analýzy BND a bezpečnostních expertů v sobotu televize ARD.

„Tomu by mohlo předcházet dlouhodobé vojenské obklíčení a obléhání města, které by měly katastrofální následky pro obyvatelstvo a způsobily by kolaps v zásobování pitnou vodou, potravinami a elektřinou,“ uvádí se v analýze.

V takovém případě, o němž diskutují němečtí vojenští experti, by ruská armáda mohla vytvořit humanitární koridor a nabídnout civilistům, že mohou bezpečně opustit město. V nejhorším případě by pak ruská vojska na zbývající lidi pohlížela paušálně jako na nepřátelské bojovníky a podle toho by s nimi válčila. Podobně jako v první čečenské válce v polovině devadesátých let, kdy bylo ve velkém měřítku zničeno hlavní město Groznyj.

BND upozornila na to, že v prvních vlnách útoků ruské ozbrojené síly nasazovaly především nezkušené, mladé, často odvedené vojáky. Podle německých bezpečnostních expertů možná zcela záměrně. Taktika mohla prý být ta, že tyto jednotky byly snad dokonce obětovány, aby se zapojily do bojů s ukrajinskou armádou a vyčerpaly ji.

„Poté by mohly být nasazeny nové, lépe vybavené a mnohem zkušenější jednotky, které by například obléhaly města,“ tvrdí dokument. V současné době nic nenasvědčuje tomu, že by ruská agresivní válka ohrozila Putinovu moc a vliv. Naopak, jeho okolí je prezidentovi stále věrné. Pouhé spekulace o Putinově zdravotním stavu podle bezpečnostních kruhů nepomáhají, žádné důkazy o nemoci neexistují.

Objevují se však důkazy, že se ruský vládce v posledních měsících stále více uzavírá do sebe; čte prý především historické a ideologické spisy a píše také vlastní traktáty. Domácími a hospodářskými záležitostmi se téměř nezabýval, podotýká německá špionáž. Když už vše nasvědčovalo tomu, že se schyluje k válce, odcestoval do Kyjeva šéf BND Bruno Kahl.