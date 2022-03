Jaderný útok může přijít, když nás NATO vyprovokuje, řekl ruský diplomat při OSN

„Pokud by bylo Rusko vyprovokováno, napadeno Severoatlantickou aliancí, pak nevím... Jsme jaderná velmoc, tak nevím, proč by nemělo,“ odpověděl Poljanskij na dotaz britské reportérky, za jakých okolností by se ruská armáda odhodlala k použití atomové zbraně.

„Když si začínáte s jadernou velmocí, samozřejmě musíte počítat se všemi možnými důsledky vašeho jednání. To je to, co se vám snažím říct,“ dodal.

Ruský diplomat při OSN tak dále posunul vyjádření mluvčího Kremlu Dmitrije Peskova ze začátku tohoto týdne. Ten v rozhovoru pro americkou stanici CNN mluvil o tom, že Rusko jaderné zbraně použije pouze v souladu se svou obrannou doktrínou, tedy jen pokud se bude cítit „existenčně ohroženo“. Nevysvětlil však, co přesně by to mělo znamenat.

Poljanskij dále odmítl, že by se Rusko při invazi na Ukrajinu dopouštělo válečných zločinů. „Nemyslím si, že na Ukrajině pácháme válečné zločiny. Samozřejmě není na mně, abych to posuzoval. Já tam nejsem. Ani vy tam nejste. Díváte se na videa. Díváte se na mnoho videí, která jsou považována za fake news. Vy věříte nějaké věci, já věřím jiné,” vysvětloval.