Bratři Kličkovi o Putinovi: Zbabělec a slaboch hrající si na macha

„Rusy jsme kdysi považovali za bratry. A mě vždy učili, že s bratry se nesmí bojovat,” vysvětluje Vitalij, někdejší profesionální boxer a dnes starosta hlavního města Kyjeva. V rozhovoru s britským deníkem vzpomíná, že jemu a bratrovi Vladimirovi matka vždy vtloukávala do hlavy, že spolu nikdy nesmí vstoupit do ringu.

„Jsme napůl Rusové - naše maminka je Ruska, tak jak bych mohl nenávidět Rusy? Jen nenávidím to, co dělá Putin. Putin je nejen zlý, ale i psychicky nemocný, zbabělec, který předstírá, že je macho, aby skryl svou slabost,” pokračuje Vitalij.

Evropská komise doporučí kandidaturu Ukrajiny do EU, píše Politico

Nepochybuje o tom, že Ukrajina vydrží, i když přiznává, že to bude těžký boj, jelikož její vojáci stojí proti „jedné z nejsilnějších armád na světě”.

Vhled do toho, jak vyhrát válku, mu prý daly dvě vášně: box a šachy. „Musíte být v klidu, vybrat si do týmu ty správné lidi. Zjišťuji, že z lidí, kteří ze sebe dělají macha, se často vyklubou slaboši a ze zdánlivě bezvýznamných 'hubeňourů' lvi.”

Druhý případ se týká malého kluka z Lotyšska, který poslal do Kyjeva sklenici nacpanou mincemi – veškerými úsporami, co měl. „Vzkázal nám, že je máme použít na pomoc ukrajinským dětem, které zasáhla válka. Předal jsem charitě 100 dolarů a tu sklenici s mincemi jsem si nechal, abych ji mohl ukázat lidem. Toho chlapce pozvu do Kyjeva, až válka skončí,” řekl starosta Vitalij.