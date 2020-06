Nejvyšší soud chce učit, jak řešit žaloby kvůli koronaviru

„Vyřešili jsme to v tom smyslu, že jsem odeslal předsedům soudů, kterých by se to mělo dotýkat, takový návrh, že náš soud pro jejich soudce uspořádá tzv. workshop. Tam by se naši kolegové, kteří se touto problematikou zabývají, s nimi zamysleli nad stávající judikaturou, na kolik ji lze použít na situaci okolo koronavirové pandemie,“ řekl Právu Angyalossy.