Zavírání hranic? Směšné, tvrdí hlavní epidemiolog Švédska

Švédové i přes výtky ze zahraničí či od některých vlastních vědců razí značně odlišnou strategii než většina Evropy. Sice například zastavili fotbalovou a hokejovou ligu a uzavřeli univerzitní budovy, avšak restaurace, bary, kina, tělocvičny a obchody zůstávají otevřené. Do 16 let věku mohou navíc děti chodit nadále do školy.