Vojtěch by mohl sám zavírat obchody. Opozice bouří

Pak by i po 17. květnu úřad mohl zakázat hromadné akce, omezit veřejnou dopravu či znovu zavřít obchody. A to kdykoli v budoucnu i v případě, že koronavirová pandemie pomine. Opozice se však proti těmto pravomocím bouří.

Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) je přijetí novely důležité v případě, že by infekce zaútočila znovu. „Máme k 25. květnu celý seznam podnikání, která rozvolňujeme. Budeme tedy reagovat tím, že v úterý v legislativní nouzi předložíme novelu, která by ministerstvu zdravotnictví dala větší kompetence. Děláme vše, abychom ochránili zdraví našich lidí. Epidemii zvládáme, ale rozvolněním se může stát, že přijde druhá vlna. Musíme se na to připravit,“ řekl Babiš.