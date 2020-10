Vláda schválila vznik polní nemocnice v Letňanech

Armáda ve čtvrtek uvedla, že je schopna nemocnici vybudovat do deseti dnů od vydání vládního nařízení. Při zapojení svých dvou polních nemocnic se dokáže postarat o 200 lůžek. Zbytek doplní ambulantní specialisté či personál z dalších nemocnic.

Armáda na výstavišti v Letňanech využije už stojící haly. Vojáci poskytnou 100 lůžek ze svých polních nemocnic, zbytek bude ze Správy státních hmotných rezerv (SSHR). Prymula věří, že budou stačit navýšené kapacity kamenných nemocnic. Stát ale podle něj nemůže riskovat, že by nebyly záložní kapacity ve chvíli, kdy by skokově stoupl počet pacientů.

Nemocnice v Letňanech může být do 10 dnů

Podle mluvčí generálního štábu Magdaleny Dvořákové začne armáda vybavení přivážet z Hradce Králové v pondělí. Nákladní vozy budou do letňanského výstaviště přijíždět až do pátku. O víkendu armádní logistici připraví materiál tak, aby byl do Letňan přivážen podle jeho potřebnosti pro výstavbu. Základ vojenských polních nemocnic tvoří kontejnery, které je možné vzájemně propojit.