Velké uvolňování. Učitelka nás nemohla udržet, museli jsme se obejmout, líčila žačka

Jde o zatím největší vlnu rozvolňování. Lidé v Česku od pondělí už nemusí nosit venku roušky, pokud si udrží dostatečný odstup, děti na prvním stupni se vrátily do škol a své dveře otevřely i restaurace, kavárny a hospody.

Epidemiologická situace to dovoluje, a tak se pravidla změkčila dříve, než byl původní vládní plán. Původně se s touto fází počítalo až za dva týdny.

První návštěvníky v pondělí po více než dvou měsících přivítaly plavecké bazény a akvaparky a lidé konečně mohou zavítat i do interiérů hradů a zámků nebo třeba do vnitřních pavilonů zoologických a botanických zahrad. Sportovci smí trénovat vevnitř i venku, restaurace se otevřely i v nákupních centrech, lidé zase mohou do sauny.