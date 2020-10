Vakcínu proti koronaviru budeme mít do Vánoc, tvrdí profesor z Oxfordu

„Letos chceme dosáhnout schválení takzvaného nouzového použití. To znamená, že bychom prioritně mohli očkovat vysoce rizikové pacienty,“ uvedl Hill s tím, že nouzové použití lze schválit na základě průběžných výsledků.

Profesor dodal, že po celém světě se už nyní vyrábějí miliony dávek vakcíny a její distribuce by tak neměla být problém. Hill předpokládá, že do konce jara příštího roku by se situace ohledně koronaviru mohla uklidnit. Díky vakcinaci budou mít lidé tou dobou dostatečnou kolektivní imunitu.