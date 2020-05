V zemích, které vsadily na benevolenci, pandemie koronaviru slábne

Liberální cestu v boji proti koronaviru zvolilo Švédsko . Obyvatelé měli dodržovat odstupy a hygienická pravidla. Bary, restaurace nebo školy byly až na některá omezení otevřené, zakázané jsou pouze akce nad 50 účastníků. Švédsko hlásí v pondělí 22 317 potvrzených případů nákazy koronavirem a 2679 obětí. Takzvané reprodukční číslo, které udává, na kolik dalších lidí přenese chorobu jeden nakažený, kleslo pod hodnotu jedna. Agentuře DPA to potvrdil hlavní švédský epidemiolog Anders Tegnell. „Znamená to, že pandemie bude pozvolna ustupovat," řekl.

„Nejsou žádné náznaky, že by se epidemie covidu-19 zrychlovala,“ uvedl ve vyjádření dánský úřad zodpovědný za ochranu obyvatelstva před infekčními nemocemi. Index nakažlivosti zůstává v zemi menší než jedna. To značí, že je epidemie na ústupu. Země v pondělí hlásila 9523 potvrzených případů nákazy a 484 obětí infekce.

„Nevidím vůbec žádné známky toho, že by částečné znovuotevření způsobilo větší rozmach nákazy,“ řekl Christian Wejse, vědec z ústavu infekčních chorob na univerzitě v Aarhusu. „Minimálně není žádný náznak toho, že bychom směřovali do další vlny (epidemie). Obávali jsme se toho, ale vůbec to nevidím,“ dodal.