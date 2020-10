V New Yorku mohou lidé po půl roce do restaurací

Pro vývoj ve zhruba osmimilionovém New Yorku, který byl na jaře epicentrem infekce v USA, je tento týden významný z vícero pohledů, píše deník The New York Times (NYT). Kromě posunu týkajícího se 25 tisíc místních restaurací se také úřady snaží po odkladech kompletně obnovit prezenční výuku na státních školách. Stát New York při tom o víkendu poprvé od začátku června zaregistroval více než 1000 nových nákaz za den, v úterý pak denní bilance stoupla na 1188 případů.