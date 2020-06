Kterým regionům nejvíc hrozí, že tam povinné roušky zůstanou

Od 1. července by lidé v Česku mohli sundat roušky i ve vnitřních prostorách, Prahy nebo Karvinska by se to ale nemuselo týkat. Roušky zůstanou povinné v regionech, kde bude větší množství lidí s covidem-19. Mapa Novinek ukazuje, které oblasti mají nejvíce aktivních případů a nejvíce tam hrozí, že by se jich uvolnění nemuselo týkat.