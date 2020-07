ON-LINE: Vojtěch připustil karanténu pro Karvinou, v ČR je 12 440 případů nákazy covidem-19

7:02 - Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch podle ranních zprávy ČRo v České televizi připustil, že by mohla být v Karviné vyhlášena karanténa. Dosud to odmítal. Zatím ji ale vyhlásit neplánuje Karvinsko je největším ohniskem koronaviru v ČR a nejvíce nových případů je opět z Karvinska, kde se nemoc rozšířila mezi horníky.

6:17 - V Mexiku překročil počet obětí pandemie 30 000, když tam za posledních 24 hodin zemřelo dalších 523 lidí. Počet potvrzených případů stoupl o 6914 na 252 165, ze kterých zemřelo 30 366 lidí. Mexiko je co do počtu mrtvých pátou zemí na světě a co celkového počtu infikovaných osmou. Nejvíce případů je v hlavním městě Mexiku, kde žije přibližně 22 milionu lidí. Uvolnění restriktivních opatření tam bylo opakovaně odloženo