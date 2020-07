Uzdravení pacienti mohou mít poškozené plíce, je to časovaná bomba, tvrdí lékař

Podle Rafiho není na onemocnění covid-19 alarmující jen počet obětí akutního průběhu. „Jed o to, co uvidíme roky a roky potom, co virus odejde,“ uvedl doktor s patnáctiletou praxí zkoumání plicních chorob.

Doktor, který pracuje jako šéflékař farmaceutické společnosti Upright Pharmaceuticals, varoval, že tisícovky pacientů vyléčených z covid-19 jsou ze zdravotnického hlediska „časované bomby“.

Dodal, že vyléčení pacienti, kteří byli připojení na ventilátoru a posléze u nich propukla plicní fibróza vykazují větší úmrtnost než pacienti s rakovinou.

Při plicní fibróze vznikají jizvy v plicní tkáni a hromadí se přebytečná pojivová tkáň. To vede ke ztluštění plicní stěny a kyslík se nedostává do krve v potřebné koncentraci. Pacienti se nemohou nikdy zcela vyléčit, neléčená fibróza většinou rychle postupuje a pacienti bez potřebné lékařské péče umírají do pěti let.

Firma tvrdí, že vyvíjí potřebný lék

„Je to progresivní onemocnění, to znamená, že se můžete cítit v pohodě, ale fibróza se zhoršuje a zhoršuje a to je jedna z věcí, které se nikdo nevěnuje,“ uvedl Rafi. Narážel tak právě na fakt, že postupem času bude kvůli covidu-19 přibývat pacientů s plicní fibrózou v pozdním stadiu.

Podle firmy zhruba 40 procent hospitalizovaných pacientů s covid-19 v USA zažívá extrémní imunitní reakci organismu, který vede k syndromu akutní dechové tísně (ARDS), který může vést k plicní fibróze. Z těchto pacientů má pak 20 procent pacientů závažný průběh ARDS.