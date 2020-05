Trump hrozí, že WHO nedá peníze. Musí prokázat nezávislost na Číně

Aby WHO nepřišla o téměř čtvrtinu svého rozpočtu (příspěvek USA tvoří 22 procent), musí se podle amerického prezidenta zavázat, že do 30 dnů provede „výrazná zlepšení” a musí také prokázat nezávislost na Číně. USA také tvrdí, že WHO selhala při boji s pandemií a umožnila tak nekontrolovatelné šíření koronaviru.