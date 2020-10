Rusové by měli vakcínu Sputnik V dostávat od přelomu října a listopadu

Dal najevo naději, že by v listopadu mohla dostat souhlas k použití i na Blízkém východě. „Bezpochyby doufáme, že by ruská vakcína mohla být schválena a využívána v listopadu i na Blízkém východě. Zdůraznil přitom, že Sputnik V je první, která byla na světě schválená k použití, a proto je o ni velký zájem.

Rusko schválilo Sputnik V k použití 11. srpna, to však ještě neproběhla třetí fáze klinických testů, která umožňuje odhalit i málo obvyklé vedlejší příznaky a ověřit účinnost, což vyvolává na Západě obavy, nakolik je bezpečný. Tyto zkoušky vyžadují zapojení 40 000 lidí, nyní ale už třetí fáze probíhá, zahájena byla 1. září u lidí od 18 do 60 let.