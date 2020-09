Roušky ve Švédsku raketově mizí z obchodů, státní epidemiolog má ale pořád svoji hlavu

„Zdá se, že FHM se od původního názoru dostává do fáze, kdy připouští jejich účinnost,” uvedl mluvčí online lékárny Apotea Per Svardson. Společnost prodala zhruba 400 tisíc kusů týdně, což je třikrát tolik, co obvykle.

„Pokud se mýlí on, bude to lidi stát život. Pokud se mýlím já, co se stane?” ptá se řečnicky Cheng. Tegnell však trvá na tom, že čísla ve Švédsku klesla i bez masového používání roušek. Připisuje to zejména práci z domova, zlepšení situace v pečovatelských domovech a zodpovědnosti občanů.