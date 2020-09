Roušky ve schránkách už od úterka

K pátku pošta přebírá zásoby roušek a respirátorů od ministerstva vnitra. Z centrálního policejního skladu Opočínek v Pardubickém kraji je na třídicí uzly do Ústí nad Labem, Prahy a Olomouce rozváželo dvacet kamionů.

Tři miliony obálek není tak obrovské číslo Roman Knap, šéf České pošty

V třídicích uzlech se za přísných hygienických podmínek ochranné pomůcky vloží do obálek. Stovkám zaměstnanců mají pomáhat desítky brigádníků. Celkem půjde o téměř tři miliony obálek.

„Výhodou je, že to budeme dělat v průběhu víkendu, kdy je na třídicích uzlech relativně klidněji. V pondělí je doručíme na dodejny, těch je několik tisíc, v úterý si je začnou rozebírat doručovatelé a začnou roznášet,“ řekl České televizi generální ředitel České pošty Roman Knap. Počítá s tím, že roznášení obálek bude probíhat do čtvrtka.

„Pošta denně doručí průměrně dva miliony dopisů do schránek, takže tři miliony není malé číslo, ale není to zas obrovské číslo, nebudeme to doručovat vše během jednoho dne,“ dodal.

Využijí registr

Podle vicepremiéra a ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) se ochranné pomůcky uvolňují ze zásob, které byly nakoupeny během jarní vlny a do nynějška byly uloženy v rámci Správy státních hmotných rezerv.

K určení adresátů pomůže registr. „Vláda odsouhlasila, že pro tento účel může ministerstvo vnitra použít registr obyvatel. To znamená, že ministerstvo zjistí počet obyvatel starších 60 let včetně jejich trvalého bydliště a tyto údaje předá poště,“ vyjasnil ve čtvrtek Hamáček.

Podle něj by celá distribuce měla vyjít na 15 milionů korun, zaplatí ji stát. Cena respirátoru činila odhadem 2,35 amerických dolarů (zhruba 53 Kč) a jedné roušky 37 centů (zhruba 8 Kč). Hodnota všech obálek se tedy pohybuje okolo 279 milionů Kč.

„Zásilky budou odesílány jako obyčejné, nikoliv jako zásilky předávané osobně. Nehrozí tedy, že by byly při nezastižení adresáta ukládány na poštách,“ upřesnil na dotaz Práva mluvčí pošty Ivo Vysoudil. Do běžných schránek by se podle něj měly bez problému vejít.

Plně naložený kamion České pošty s rouškami a respirátory vyjíždí z policejního skladu v Opočínku. Foto: Josef Vostárek, ČTK

Pošta také slibuje, že akce neovlivní její běžný provoz. „Z důvodu doručování roušek nebude odkládáno doručování ostatních zásilek. Personálně tuto situaci zvládáme bez větších problémů,“ dodal Vysoudil.

Pokud někdo zjistí, že zásilku do schránky nedostal, může přijít na kteroukoli pobočku České pošty a proti podpisu (čestnému prohlášení) obálku obdrží na místě, ujistil také ředitel Knap.

Životnost jednorázové roušky je 3 až 4 hodiny, životnost respirátoru pak osm, maximálně 12 hodin, řekla ČTK lékárnice a konzultantka lékáren Benu.

Rozhodnutí vlády distribuovat roušky a respirátory lidem nad 60 let ocenil ve čtvrtek ve Sněmovně šéf lidovců Marian Jurečka. Podle něj to ale nestačí. „Je to jeden z kroků, který lze kvitovat, ale musíme se ptát, co ty ostatní ohrožené skupiny, jak ony budou podpořeny a chráněny?“ ptal se.

Maláčová: Ochrana i hendikepovaným

Podle něho by se vláda měla zabývat také ochranou pro chronické pacienty a další ohrožené skupiny, jako jsou prodavači, prodavačky a podobně.

Ministryně práce asociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) pak poslance informovala, že vládu požádá, aby se ochranné osobní pomůcky distribuovaly i pro 700 tisíc zdravotně postižených, aby i tato riziková skupina byla státem řádně ochráněna.

Jak řekla, ministerstvo práce obnovilo na svém webu formulář, kde jednotlivé sociální služby, které nemají dostatek ochranných osobních pomůcek, to mohou sdělit a ministerstvo jim případně pomůže s jejich zajištěním přes kraje.

„Na jaře tohoto roku to probíhalo tak, že pokud se to nepodařilo vyřešit do 24 hodin, tak jsem volala jednotlivým hejtmanům a prosila jsem je o součinnost,“ řekla ministryně.