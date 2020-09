Roušky vadí žákům i starším učitelům. Raději výuku na dálku, zaznívá ze škol

„Setkáváme se u učitelů s odezvou, že v rouškách a respirátorech je pro ně velmi složité udržet pozornost žáků i nezbytnou kázeň při výuce,“ uvedl šéf odborů František Dobšík.

Obrátil se proto na ministra školství Roberta Plagu (za ANO) a vedení české hygieny, aby se alespoň v okresech, které spadají do posledního stupně pohotovosti semaforu, uzavřely školy. Zatím tam spadá jen Praha, ale roušky i při vyučování jsou nařízeny celoplošně s výjimkou prvního stupně ZŠ.

Také podle šéfa Asociace ředitelů ZŠ Michala Černého by stálo za řeč přejít na distanční model, pokud by se výuka v rouškách protahovala. Zejména učitelé cizích jazyků mají problém, protože nejenže s rouškou je horší srozumitelnost jak žáků, tak jejich, ale bez mimiky mluvčího se i hůře osvojuje výslovnost. Nicméně připomněl, že ředitelé základních škol nemohou distanční výuku jen tak nařídit, ale až ve chvíli, kdy jim to nařídí hygiena, ministr zdravotnictví anebo vláda.

Aktualizovaný semafor, Praha má červenou barvu Foto: Ministerstvo zdravotnictví

Volnější pravidla mají střední školy, ale ani ty nemají všechny karty v hrsti. Jak popsal Právu šéf Unie školských asociací, která sdružuje střední odborné školy, Jiří Zajíček, vyhlásit distanční výuku ředitelé mohou, ale bez posvěcení vyšších míst není povinná.

„To by musel být buď nouzový stav, nebo nařízení hygieny. Když to udělám sám od sebe a děti se nebudou chtít vzdělávat, tak s tím nic nenadělám,“ řekl. A i v případě povinné výuky je podle něj třeba zajistit, aby výuka byla online. „Protože když jim jen dáte domácí úkoly, tak budou pobíhat po kinech a nákupních centrech, což ničemu moc nepomůže,“ uvedl Zajíček.

Pod maskou a nahlas dá zabrat

Podle něj výuka v rouškách vadí i řadě starších učitelů, kteří na některých školách tvoří většinu. „Někteří z nich na tom nejsou už zdravotně nejlépe. A když si představíte, že máte mluvit nahlas v učebně a s rouškou, to je fyzicky docela náročné. Někteří učitelé to možná nebudou zvládat,“ přiblížil.

„Asi záleží na podmínkách konkrétních škol. Dovedu si představit i variantu, že by bylo na rozhodnutí ředitele školy, zda chce učit v rouškách, anebo raději distančně,“ řekl.

Připustil, že kontaktní výuku nelze plně nahradit, ale podle něj jsou střední školy na přechod na dálkovou výuku připravené. Pouze by ještě rád výjimku pro praktickou výuku, která se na dálku dělat vesměs nedá, a přitom je pro studenty odborných škol podstatná.

Šéfka Asociace ředitelů gymnázií Renata Schejbalová se rovněž neobává, že by zahájení distanční výuky způsobilo větší potíže. „Nepřipravení jsme byli na jaře a také jsme to zvládli. Určitě to zvládneme,“ řekla Právu.

Návrat k distanční výuce čeká každou chvíli, alespoň v Praze.

„Hlavně se mi nelíbí, když se napřed objeví, že se zavírají střední školy, a za chvíli se to zase dementuje. Rodiče nám pak volají, zajímá je třeba, jestli se to týká nižší stupňů víceletého gymnázia,“ popsala Schejbalová s poukazem na vyjádření pražského primátora Zdeňka Hřiba, který nejprve avizoval, že distanční výuka se od pondělí bude týkat všech SŠ a VŠ, ale nakonec se změna podmínek bude od pondělka týkat jen VŠ.