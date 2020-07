Remdesivir snížil riziko úmrtí na covid-19 skoro o dvě třetiny

Remdesivir nejen zkrátil dobu léčby, což se vědělo už dříve a na základě toho byl v USA a dalších zemích schválen k léčení covidu-19, ale také snížil o 62 procent riziko úmrtí u lidí s vážným průběhem ve srovnání s tradiční symptomatickou léčbou. Po čtrnácti dnech se zotavilo 74,4 procenta nakažených léčených remdesivirem, zatímco u klasické léčby to bylo 59 procent. Do čtrnáctí dnů zemřelo 7,6 procenta pacientů léčeným tímto antivirotikem, zatímco u lidí léčených standardně to bylo 12,5 procenta.