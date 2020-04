Remdesivir dostal druhý Čech náhodou, od těhotné

„Pokud to projde bez připomínek, předá SÚKL odborné stanovisko ministerstvu zdravotnictví, a to rozhodne o použití tohoto neregistrovaného léku v rozšířeném programu. Ale věříme, že se to rozběhne v řádu dní. Sám ústav je velmi proaktivní a popoháněl nás, takže to snad bude co nejdříve,“ popsal následující postup zástupce amerického výrobce.