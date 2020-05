Rakušané otevřeli hranici, policisté urychlili kontroly

„Je to i tím, že se kontrola velmi zjednodušila. Nemusíme dávat pendlery do žádné evidence. Lidé, kteří jezdí do příhraničí, předkládají policistům pouze papír s razítkem a datem, kdy začali pendlovat. To trvá jen desítky vteřin. Asi od pátku se na přechodech jezdí plynule,“ sdělil Právu mluvčí jihočeské policie Jiří Matzner.