Prymula: Lůžka s ventilátory jsou v Praze téměř zaplněna

„Je snaha, aby se neoddalovaly běžné operace z důvodu uvolňování lůžek v nemocnicích. Kdyby bylo potřeba, pak je nutné počet lůžek pro nemocné s covidem zvýšit, a zároveň s tím by se musel zaktivizovat i personál včetně lékařů. Pak by ale muselo docházet k odkladu plánovaných operací. To by mohlo znamenat, že by lidé čekali i rok a více, což ale nikdo nechce,“ popsala Právu diskusi s ministrem členka výboru Hana Aulická Jírovcová (KSČM).