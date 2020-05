První vakcína proti koronaviru jde do ostré fáze testování na lidech

„Urychlujeme zvýšení produkce a naše spolupráce s (firmou) Lonza nás staví do pozice, že pokud by se prokázala bezpečnost a účinnost (vakcíny), vyrobíme a distribuujeme tolik dávek mRNA1273, kolik bude jen možné,“ uvedl v prohlášení k povolení druhé fáze testů ředitel Bancel.

Doufá, že třetí fáze, kdy by se očkovací látka podala většímu počtu lidí v místech, kde nemoc řádí, by mohla začít na počátku léta. Pokud by všechny testy dopadly dobře, mohla by být vakcína schválena pro podávání lidem v roce 2021.