Přijďte až ve středu. Lidé v Moravskoslezském kraji čekají na testy mnoho dní

Situace je klidná. Přibrzděte a nechte to na odbornících, vzkázal Vojtěch politikům Domácí

Mnoho lidí v kraji, kde se nákaza začala šířit v dolech OKD a mezi rodinami horníků, nemá ani ponětí, zda jsou nakažení. Testovat se mohou, ovšem kapacity jsou naplněny a musí hledat, kdo jim může vzorek odebrat, a čekat několik dní, až na ně přijde řada. Podle zjištění Práva jsou aktuálně volná místa na testování až na středu, a to do Krnova či Nového Jičína, jinde je stále plno.

Na mysli měl hlavně odběrová místa na Karvinsku, Frýdecko-Místecku a v Ostravě. Lidé tak mají dvě možnosti. Buď budou několik dní čekat, než na ně přijde řada, nebo se nechají objednat do vzdálenějších míst.

Ze systému, který v regionu lékaři využívají, vyplývá, že dnes, v pátek 10. července byly plné kapacity na odběry ve FNO, Bohumíně, Havířově, Karviné, Třinci, Frýdku-Místku, Krnově a v Opavě. V dalších dnech to však není nijak lepší.

„Sobota i neděle je plná ve FNO, Havířově, Karviné, Třinci, Frýdku-Místku. V dalších nemocnicích mají o víkendu odběrová místa omezený provoz. V pondělí je plné v podstatě všechno, v úterý je to podobné a ve středu je plný Havířov, Třinec, Frýdek-Místek, Karviná a FNO. Lidé se mohou na středu objednat v podstatě už jen do Krnova nebo Nového Jičína,“ poukázal Kopřivík a doplnil, že hygienici s tím mohou těžko něco udělat.

A situace není lepší ani jinde. MNO provede v průměru 40 testů denně, za poslední dva týdny to bylo 432 testů, z toho v 84 případech se jednalo o samoplátce. „Jejich počty poslední dny narůstají,“ avizovala mluvčí MNO Andrea Vojkovská.

V Třinci jsou schopni udělat 105 PCR testů za den, což znamená, že za 14 dní jich zvládli 1470. A zavalena je i FNO, a to přesto, že prodloužili dobu provozu odběrových míst. Měsíčně otestují okolo 4,5 tisíce lidí.

Mluvčí hygieniků uvedl, že pomoci by mohla armáda, která už v kraji nikde zdravotníkům při odběrech nepomáhá. Vrátit by se ale mohla pouze při změně stavu. „Musel by být vyhlášen mimořádný nebo nouzový stav,“ vysvětlil.