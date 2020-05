Přehledně: Jaká opatření se nově mění

Překračovat hranice do Rakouska či Německa na stanovených místech bude nyní možné bez časového omezení.

Nadále ale bude podle ministerstva vnitra povinné dokládat při vstupu do Česka negativní test na nemoc covid-19 způsobovanou koronavirem. Zároveň zůstává v platnosti opatření neumožňující vstup do Česka turistům.

Od středy by měli mít Češi a Slováci možnost cestovat mezi zeměmi bez nutnosti předložení negativního testu na onemocnění covid-19 a bez karantény, pokud se vrátí zpět do své země do 48 hodin.