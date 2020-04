Policistům se nelíbí, že zničehonic musí pouštět řidiče přes hranice

K hranici od pátečního rána přijíždějí první lidé s úmysly, které ještě ve čtvrtek byly tabu. Chtějí si v Německu nakoupit.

„Víte co, já to ukončím takhle: já to nechám na vašem svědomí,“ říká evidentně neklidně po několikaminutové diskusi jeden z policistů řidičce, která před chvíli ke střežené hranici v Petrovicích na Liberecku přijela.

To už tady opravdu místo nás můžou být cvičené opice policista

Žena policistům přiznala, že si chce v Německu nakoupit, a že vlastně neví, jak to opravdu s otevřením hranic je a že to chtěla vyzkoušet.

Policisty, kteří se sami jen pár hodin předtím teprve seznamovali s novými instrukcemi, tím neuklidnila. Hlavně jeden z nich je dost nervózní. Nedá se říct, že by se s ženou přímo hádal, ale dává jí najevo, že ji vůbec nechápe.

Žádné velké fronty na hranici v Petrovicích nejsou. Tři auta za sebou (ve směru z Německa do Česka) jsou maximum. Foto: Michael Polák, Právo

Už předtím ženě vysvětlil, že při návratu z nákupu se bude muset prokázat potvrzením o bezinfekčnosti starým ne více než čtyři dny, anebo nastoupí do 14denní karantény a bude o tom informovat hygieniky či svého praktického lékaře.

„Kvůli té bezinfekčnosti si budete muset udělat test, to může být tak za 2800, to se vám ten nákup teda vyplatí,“ říká policista jízlivě.

Žena sice chvílí váhá, ale nakonec se svým BMW uvolněnou hranicí projede. Pokud skutečně jede na nákupy, míří pravděpodobně do jednoho ze dvou Kauflandů v nedaleké Žitavě, které jsou nejčastějším cílem a největším lákadlem nakupujících Čechů.

K čemu to tedy bylo?

Rozčilený policista zůstává i po jejím odjezdu ve stavu zvýšené nervozity. „To už tady opravdu místo nás můžou být cvičené opice,“ lamentuje směrem ke kolegům. „K čemu tady jsme? A k čemu to předtím všechno bylo?“

Policistu zřejmě přivedl do varu drobný incident, který se na hranici odehrál už ráno. Hlavní roli v něm hrál řidič-cizinec, který chtěl stůj co stůj projet z Česka do Německa. Vyplývá to z útržků dalšího lamentování, které policista vůči kolegům, ale trochu i sám pro sebe vede. Stěžuje si také, že mu řidič pohrozil, „že ho vysvleče z uniformy“.

„Nešlo o nic vážného, nebyl to incident, který by měl charakter útoku, nešlo ani o žádné nebezpečné vyhrožování, to už by se řešilo jinak,“ vysvětluje nakonec mluvčí policie Ivana Baláková. „Nebylo to ani nic výjimečného. S vyjádřením nesouhlasu, někdy i neslušným, k zavedeným opatřením se policisté na hranicích setkávají,“ dodává.